Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull’occupazione femminile e sul divario di genere

In Europa, il livello di istruzione e il numero di figli sono fattori che influenzano l’occupazione femminile e il divario di genere. I dati indicano che le donne con più figli spesso incontrano maggiori difficoltà a trovare o mantenere un lavoro rispetto agli uomini e alle donne senza figli. La situazione varia da paese a paese, ma la presenza di figli è un elemento che continua a incidere sul mercato del lavoro femminile.

Nell’Unione europea la presenza di figli continua a incidere in modo diverso sull’occupazione di uomini e donne. I dati Eurostat relativi al 2024, riferiti alla popolazione tra 25 e 49 anni che vive in famiglie con figli, mostrano che il livello di istruzione è uno dei fattori principali che influenzano il divario occupazionale di genere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un anno di politiche di genere: a Capannoli cala il divario e cresce l’occupazione femminileIl bilancio di genere è uno strumento fondamentale per leggere la comunità con uno sguardo attento e imparziale.

Rendiconto di Genere 2025: i dati chiave sul divario di genere in ItaliaIl gender gap su lavoro, istruzione e pensioni delle donne in Italia "fotografato" dal Rendiconto di genere 2025: ecco che cosa ci dice.

Altri aggiornamenti su Il titolo di studio e il numero di....

Temi più discussi: I titoli di studio dei cantanti di Sanremo 2026: tutti i percorsi scolastici degli artisti in gara; Ammissione studenti internazionali; Festival di Sanremo, che scuole hanno frequentato i big in gara?; Che scuola ha fatto Lillo Petrolo e che titolo di studio ha.

Faq ministero Gps, chiarimenti su master e dottorati di ricercaIl Ministero ha pubblicato ben 85 riguardanti la presentazione della domanda per le GPS 2026/2028. Ricordiamo che la scadenza per l’invio delle istanze è il 16 marzo 2026.Alcune faq riguardano master ... tecnicadellascuola.it

Medici senza titolo di studio riconosciuto assunti in Veneto: «Misura straordinaria per garantire i servizi, mancano 3.500 specialisti»Dopo Calabria, Sicilia, Lombardia, anche il Veneto si appresta a reclutare medici con titolo conseguito all’estero ma non ancora riconosciuto in Italia. Perché la situazione sul fronte del personale ... ilgazzettino.it

“Stiamo entrando in guerra, Meloni parli chiaro sull’Iran”. Questo il titolo della prima puntata della mia nuova rubrica “Io non ci sto”, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano. La trovate qui https://youtube.com/live/X75YEcXOHK0 - facebook.com facebook