Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull’occupazione femminile e sul divario di genere

In Europa, il livello di istruzione e il numero di figli sono fattori che influenzano l’occupazione femminile e il divario di genere. I dati indicano che le donne con più figli spesso incontrano maggiori difficoltà a trovare o mantenere un lavoro rispetto agli uomini e alle donne senza figli. La situazione varia da paese a paese, ma la presenza di figli è un elemento che continua a incidere sul mercato del lavoro femminile.

Nell’Unione europea la presenza di figli continua a incidere in modo diverso sull’occupazione di uomini e donne. I dati Eurostat relativi al 2024, riferiti alla popolazione tra 25 e 49 anni che vive in famiglie con figli, mostrano che il livello di istruzione è uno dei fattori principali che influenzano il divario occupazionale di genere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

