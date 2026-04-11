TCW | info e Card finale TCW Cuore Ribelle 2026

Sabato 11 aprile si terrà a Cornaredo, in provincia di Milano, un evento sportivo denominato TCW “Cuore Ribelle 2026”. Contestualmente, si svolgerà anche l’incontro TCW “Never Dies 2026”. Le informazioni ufficiali e la card finale dell’evento sono state rese disponibili, indicando le modalità di partecipazione e i dettagli organizzativi presso il Centro Sportivo “S”.

Le info e la Card finale per TCW “Cuore Ribelle 2026” in programma Sabato 11 Aprile a Cornaredo (MI): TCW “Never Dies 2026” Sabato 11 Aprile – Cornaredo (MI) Centro Sportivo “S. Pertini” – Via dello Sport Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Titolo Rebel TCW Jacob Joke (c) Vs Crimi. Titoli di Coppia 4T TCW Extreme Team (Fenice Rossa & Anarchy Gaze) (c) Vs Party Time (Brain & Sigma). Semifinal Match for Titolo No Limits TCW Tournament Brandon Prince Vs Mocioman Vs Puck Domiziana Roy Vs Eden Vs Scarlett. Six Way Match for Trofeo Cuore Ribelle 2026 Conte Mcstevenson Vs Doc Strike Vs Il Marchese Vs Leon Vs Luke Zero Vs Smiley Vegas. Tag Team Match Didò & Rocco Gioiello Vs The Black Ice & Break Bones. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TCW: info e Card finale TCW “Cuore Ribelle 2026” TCW: info e Card finale “TCW Pronti Alla Rissa 2026”Le info e la Card finale per TCW “Pronti alla Rissa 2026” in programma Sabato 24 Gennaio a Cornaredo (MI): TCW “Pronti alla Rissa 2026 “ Sabato 24... TCW: info e Card finale “TCW Scalata per la Gloria 2026”Le info e la Card finale per TCW “Scalata per la Gloria 2026” in programma Sabato 21 Marzo a Cornaredo (MI): TCW “Scalata per la Gloria 2026”Sabato...