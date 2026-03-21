TCW | info e Card finale TCW Scalata per la Gloria 2026

Il 21 marzo si svolge a Cornaredo, presso il centro sportivo “S”, l'evento TCW “Scalata per la Gloria 2026”. Sono state diffuse le informazioni ufficiali e la card finale dedicata alla manifestazione, che prevede varie attività legate alla competizione. L'evento coinvolge atleti e spettatori, con dettagli organizzativi e orari pubblicati ufficialmente.

Le info e la Card finale per TCW “Scalata per la Gloria 2026” in programma Sabato 21 Marzo a Cornaredo (MI): TCW “Scalata per la Gloria 2026” Sabato 21 Marzo – Cornaredo (MI) Centro Sportivo “S. Pertini” – Via dello Sport Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Titolo Rebel TCW Jacob Joke (c) Vs Aiden Black. Titolo Revolution TCW Luke Zero (c) Vs Dark Rider. Ladder Match for Titoli di Coppia 4T TCW Extreme Team (Fenice Rossa & Anarchy Gaze) (c) Vs GTA (Rocco Gioiello & Antonino Bellavita). Tag Team Match Il Marchese & Leon Vs I Cavernicoli (Grunt & Ugluk). 3-Way Tag Team Match Smiley Vegas & Eden Vs Puck & Domiziana Roy Vs Mocioman & Alexandra Panthera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TCW: info e Card finale “TCW Scalata per la Gloria 2026” Articoli correlati TCW: info e Card finale “TCW Pronti Alla Rissa 2026”Le info e la Card finale per TCW “Pronti alla Rissa 2026” in programma Sabato 24 Gennaio a Cornaredo (MI): TCW “Pronti alla Rissa 2026 “ Sabato 24... Risultati: TCW “Never Dies 2026” 21.02.2025I risultati dello show “TCW Never Dies 2026” andato in scena Sabato a Cornaredo (MI): Tag Team Match: Il Marchese & Leon battono I Cavernicoli (Grunt...