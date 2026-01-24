TCW | info e Card finale TCW Pronti Alla Rissa 2026

Il 24 gennaio a Cornaredo (MI), presso il Centro Sportivo “S”, si svolgerà l’evento TCW “Pronti alla Rissa 2026”. Una giornata dedicata agli appassionati di wrestling, con incontri e spettacoli dal vivo. Qui trovate tutte le informazioni utili per partecipare e vivere un’esperienza sportiva intensa e coinvolgente. Scoprite di più e rimanete aggiornati sulla card finale dell’evento.

Le info e la Card finale per TCW "Pronti alla Rissa 2026" in programma Sabato 24 Gennaio a Cornaredo (MI): TCW "Pronti alla Rissa 2026 " Sabato 24 Gennaio – Cornaredo (MI) Centro Sportivo "S. Pertini" – Via dello Sport Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUI Titolo Re be l TCW: Jacob Joke (c) vs Luke Zero. Titolo Revolution TCW: Corvo Bianco (c) vs Dark Rider. Rebels Rumble Match for Re-Bell Title Shot. Infoline & Prenotazioni: 3404886950 e [email protected].

