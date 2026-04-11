Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Partito Democratico, ha espresso chiaramente la posizione del suo partito sulla legge elettorale, sottolineando che ci sono altre questioni considerate più urgenti. Dopo il referendum, Taruffi ha partecipato a un incontro in Parlamento, dove ha illustrato le priorità del partito e ha rimarcato la differenza di approccio rispetto alla destra politica. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse in ambito legislativo e sulla strategia da adottare.

Igor Taruffi (foto), responsabile organizzativo del Pd, l’informativa post-referendum al Parlamento della premier Meloni e la risposta comune delle opposizioni sono state il preludio della campagna elettorale? "Non dimentichiamo che è stata la premier a chiedere l’informativa: un passaggio in diretta tv per fare annunci al Paese, senza neanche un voto come chiedevano dalle opposizioni, da cui ci aspettavamo una qualche presa d’atto del risultato referendario". Meloni lo considera una "spinta". "Abbiamo ascoltato un intervento senza nessuna prospettiva per l’Italia da parte di un esecutivo con tre anni e mezzo di governo alle spalle. Perché, al dunque, non è stato realizzato nulla per il miglioramento della vita delle famiglie, le politiche industriali, l’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taruffi (Pd) e la sfida alla destra: "Legge elettorale? Altre le priorità"

Centrodestra, dal premierato alla legge elettorale: una partita che pesa sulle «altre» riforme«Se vinciamo non faremo dispetti a nessuno, se perdiamo non ci faremo prendere dal panico».

La Lega frena sulla legge elettorale voluta da Fdi: “Non è una priorità”. E le opposizioni sono pronte alle barricateA poche ore dalla sconfitta al referendum dalla maggioranza è arrivata immediata l’accelerazione sulla legge elettorale.

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Taruffi (Pd) e la sfida alla destra: Legge elettorale? Altre le prioritàIl responsabile organizzativo dem: il nostro impegno ora è sul programma Meloni ha avuto una maggioranza enorme e l’ha usata per galleggiare. quotidiano.net

Taruffi: Possiamo battere il governo, ma non parliamo ora di primarie, non sono l’unico strumentoL'accordo con gli alleati ci sarà. Riforma elettorale e premierato non sono una priorità, al contrario di quanto pensano le sorelle Meloni ... partitodemocratico.it

102 reaksi · 5 komen | Grazie a Livia Taruffi, Cecilia Lasagno e Remy Boniface per lo splendido momento che ci avete fatto trascorrere questo pomeriggio, presso il Giardino Botanico Paradisia. | Bellevue Hotel & Spa - facebook.com facebook