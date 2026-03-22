Centrodestra dal premierato alla legge elettorale | una partita che pesa sulle altre riforme

«Se vinciamo non faremo dispetti a nessuno, se perdiamo non ci faremo prendere dal panico». In una battuta di un alto esponente di Forza Italia — nel giorno del voto nessuno si sbilancia, fa previsioni o analisi pubbliche — c’è tutta la spasmodica attesa del centrodestra, alla prese con un voto che sarebbe dovuto rimanere «nel merito» della riforma della giustizia, ma che è inevitabilmente anche politico. L’alta affluenza registrata ieri, sicuramente superiore a quella degli ultimi referendum, dimostra che almeno su una cosa la strategia ha funzionato: bisognava portare gli italiani a votare, visto che nell’altro fronte la... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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