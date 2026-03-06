Scossa di terremoto sull’arco Jonico avvertita anche a Taranto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata avvertita nel Tarantino pochi minuti fa. L'evento ha interessato l’arco Jonico e si è fatto sentire anche a Taranto, secondo quanto riportato dai residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità non hanno ancora emesso comunicazioni ufficiali. La popolazione è rimasta in strada per alcuni istanti dopo la scossa.

Tarantini Time Quotidiano Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Tarantino pochi minuti fa. Il terremoto di magnitudo 3.9 ha avuto come epicentro la costa ionica cosentina ad una profondità di 22 km. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.