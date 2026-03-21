A Taranto la presentazione del libro Vespiste e motocicliste | donne con una marcia in più di Paola Scarsi

Domenica 22 marzo alle 17,30 nella Galleria Comunale di piazza Castello si svolge la presentazione del libro “Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più” di Paola Scarsi. L’evento si tiene a Taranto e ha come protagonista il nuovo volume, definito polisensoriale, scritto dall’autrice. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge all’interno di uno spazio pubblico cittadino.

Tarantini Time Quotidiano Si tiene domenica 22 marzo alle ore 17,30 nella Galleria Comunale in piazza Castello l’attesa presentazione del nuovo libro polisensoriale di Paola Scarsi “Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più”. Dopo il successo de “La prima Vespa non si scorda mai” e “La Vespa non si scorda mai”, l’autrice – che si dichiara motociclista con l’animo della vespista – ha scelto di focalizzare la sua attenzione sulle donne, raccogliendo le testimonianze di 58 protagoniste che hanno fatto delle due ruote una scelta di vita, per lavoro, sport, passione, amore e imprese straordinarie. Si tratta di un’opera che si distingue per l’originalità del progetto, avendo raccolto un numero così ampio di storie femminili legate al mondo delle moto e delle Vespe, risultando un volume di riferimento per appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Taranto la presentazione del libro “Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più” di Paola Scarsi Articoli correlati Presentazione del libro polisensoriale di Paola Scarsi "Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più”IL GIORNALISTA VALERIO BONI DIALOGHERA’ CON L’AUTRICE INTERVENGONO ALCUNE PROTAGONISTE DEL LIBROLa presentazione si tiene presso CIAPA LA MOTO dalle... "Il Fiabaverso": a Spazio Cultura la presentazione del libro di Paola GallasMartedì 3 febbraio alle ore 18:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Paola Gallas per la presentazione del suo libro “Il... Contenuti e approfondimenti su Paola Scarsi Argomenti discussi: A Taranto Paola Scarsi presenta Vespiste e motocicliste: donne con una marcia in più il suo nuovo libro; Vespiste e motocicliste – donne con una marcia in più: il libro di Paola Scarsi. Diocesi: Taranto, domani si conclude il processo di beatificazione di Paola AdamoDa un suo bozzetto, il padre Claudio Adamo e la madre Lucia D’ammacco, hanno ricavato il progetto definitivo della croce gialla realizzata per la visita di san Giovanni Paolo II a Taranto nel 1989, ... agensir.it