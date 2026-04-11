Taragna omaggio a Battiato Samira Lui tulipani e commedie | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono numerose iniziative. Tra le attività previste, ci sono eventi dedicati alla taragna e alle commedie teatrali, oltre a un omaggio a Battiato. Sono in programma anche incontri con l'artista Samira Lui e esposizioni di tulipani. La città ospita inoltre spettacoli e manifestazioni culturali che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo una varietà di proposte per il weekend.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival della polenta taragna a Bagnatica, a Malpaga “Tulipani al Castello”, l’omaggio a Franco Battiato a Mapello, Samira Lui de “La Ruota della fortuna” a Le Due Torri di Stezzano (sabato), il tributo ai Queen al Cineteatro Gavazzeni di Seriate (sabato), il tributo a Umberto Tozzi a Villa d’Almè (sabato), la festa della pecora gigante bergamasca a Spirano e commedie dialettali. Da annotare, inoltre, la festa degli Alpini a Bolgare, “mARTinCOMIX” a Martinengo con la mostra del fumettista Majo, la “Festa di primavera” a Ranica, Albino... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: San Patrizio, taragna, fuochi, tulipani, feste e commedie: il week-end in provincia Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia