Debora Villa Flavio Insinna Edoardo Prati taragna e commedie | il week-end in provincia

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diversi eventi con protagonisti personaggi noti del mondo dello spettacolo. Lo spettacolo “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna e Giulia Fiume si terrà a Lovere, mentre Debora Villa sarà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate. Edoardo Prati invece si esibirà a Clusone, insieme a iniziative legate alla taragna e alle commedie.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna e Giulia Fiume a Lovere, Debora Villa al Cineteatro Gavazzeni di Seriate (sabato) ed Edoardo Prati a Clusone. Da annotare, inoltre, “Taragna Wine Fest” a Spirano, la presentazione del nuovo progetto d’inclusione sociale “Osio in. Bottega” a Osio Sotto (domenica), il tributo a Hans Zimmer al Serassi di Villa d’Almè, “Il Giubileo di Lorenzo Lotto” a Trescore Balneario, iniziative per la giornata della donna, teatro dialettale, spettacoli per bambini e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

