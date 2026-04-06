Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026. Dopo questa vittoria, il ciclista si prepara ora a partecipare alla Parigi-Roubaix. In questa edizione della corsa, Pogacar ha ottenuto la sua prima vittoria al Giro delle Fiandre. Il nostro team di giornalisti, con Gian Luca Giardini, vi accompagnerà nel racconto di questa gara e vi terrà aggiornati sulle prossime tappe.

Nuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026. Ancora una volta protagonista assoluto Tadej Pogacar, che continua il suo inizio di stagione perfetto: tre gare e tre vittorie, con il secondo successo consecutivo alla Ronde e il terzo in carriera in una delle classiche Monumento più prestigiose. Il fuoriclasse sloveno guarda ora al prossimo grande obiettivo: la Parigi-Roubaix, dove proverà a completare un clamoroso filotto nelle Monumento. A sfidarlo ci saranno i grandi rivali di sempre: Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Mads Pedersen, pronti a dare battaglia nell’Inferno del Nord. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-Roubaix

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Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-Roubaix

Temi più discussi: Pogacar vince anche il Giro delle Fiandre, lo show per il tris; Pogacar trionfa al Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga; Tadej Pogacar si avvicina ad ampie falcate al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx; Comunicazione Italiana.

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I nuovi record segnati da Tadej Pogacar. Quattro classiche monumento di fila, record di podi, la doppietta Sanremo - Fiandre....e non è finita. facebook

Un tassista d’eccezione: Tadej Pogacar ospita sulla sua bici l’amica Pauline Ferrand-Prévot #Ciclismo #Pogacar #FerrandPrévot #Fiandre x.com