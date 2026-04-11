Negli ultimi anni, la cosmetica coreana ha conquistato i mercati di tutto il mondo, affermandosi come leader nel settore della bellezza. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta affacciando sulla scena anche la T-beauty, una filosofia di cura della pelle e del trucco proveniente dalla Thailandia. Questa nuova tendenza trova un certo riscontro anche grazie alla popolarità di alcune personalità del panorama musicale asiatico, con una cantante thailandese molto nota che si mostra appassionata di questa filosofia.

In particolare, come riportato da Jing Daily, i prodotti beauty thailandesi conquistano la Cina al momento, anche se, dopo il successo della terza stagione di The White Lotus, ambientata in resort da sogno in questo Paese, tantissime persone di tutto il mondo sono state attirate qui. Intanto il crescente appeal della bellezza thailandese è alimentato anche da un'ondata di esportazioni di T-pop star. Quelle delle serie televisive thailandesi BL (Boys' Love) amate in tutto il mondo – come Bright Vachirawit, Mile Phakphum e Apo Nattawin – sono diventate protagonisti delle campagne globali di Dior, Prada e Calvin Klein, con la loro estetica soft glam e gender fluid che influenza le tendenze beauty in tutta l'Asia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - T-beauty: ecco perché sta prendendo piede la cosmetica e la filosofia di bellezza thailandese. Supererà quella coreana?

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