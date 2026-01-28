Le sneakerine, o ballet trainer, stanno conquistando sempre più spazio tra chi cerca comfort e stile. Se ancora non le avete provate, è il momento di farlo. Queste scarpe ibride uniscono la praticità delle sneakers alla raffinatezza delle ballerine, e ora sono in forte crescita. Le richieste aumentano, e le vendite ne sono la prova.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Frutto della collaborazione tra Nike e il marchio SKIMS di Kim Kardashian, segnano la prima uscita di NikeSKIMS come marchio congiunto: disponibili in tre diverse colorazioni, nero, marrone testa di moro e marrone più chiaro, sono una versione raffinata delle sneakers Nike Air Rift lanciate per la prima volta a metà degli anni '90, caratterizzate dalla punta divisa (come le Tabi) e dai cinturini in velcro. In contrasto con la struttura più robusta del design originale, questa versione utilizza un tessuto tecnico più sottile e leggero, rendendo le calzature visivamente più raffinate (e, per certi versi, più formali) rispetto a quelle che le hanno precedute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sneakerine (o ballet trainer): se non le avete ancora è il momento di rimediare. Perché stanno prendendo… piede!

