Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026 | La cultura sportiva italiana sta prendendo piede
Luciano Buonfiglio si mostra molto soddisfatto dopo aver visto la crescita della cultura sportiva italiana, causata dall’entusiasmo crescente per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante una visita a Casa Italia, il presidente del CONI ha osservato come gli sport in Italia abbiano riscosso un interesse sempre maggiore tra i giovani, con un aumento delle iscrizioni alle discipline invernali.
Non può che essere raggiante Luciano Buonfiglio. Il Presidente del CONI nella giornata odierna ha commentato a Casa Italia i risultati incredibili che sta ottenendo la squadra azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando mancano ancora praticamente sei giorni pieni alla fine dei Giochi, l’Italia è già arrivata alla cifra monstre di ventidue medaglie, di cui otto del metallo più pregiato, quattro d’argento e dieci di bronzo. Un bottino che vale, come sappiamo, il secondo posto provvisorio nel medagliere, senza contare anche i tanti piazzamenti nelle prime dieci posizioni. Non a caso il numero uno del Comitato Olimpico Italiano si è concentrato proprio su questo ultimo argomento: “ Ci stiamo avviando a questa ultima settimana e ce la mettiamo ancora tutta – ha detto Buonfiglio nelle parole raccolte da ANSA – Sono arrivato adesso da Assago e Arianna Fontana è arrivata quarta ma non dobbiamo essere delusi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Milano Cortina 2026, Buonfiglio: “Federica Brignone sarà in gara. Questa è la prima medaglia italiana”
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.
Abodi: “Eredità Milano Cortina 2026 in infrastrutture e promozione cultura sportiva”
Buonfiglio: Fontana straordinaria, sta scrivendo la storiaCon questa medaglia, Fontana raggiunge quota tredici podi olimpici, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti. Per 66 anni, Mangiarotti era stato l’azzurro più medagliato nella storia dei Giochi. it.blastingnews.com
L’orgoglio di Luciano Buonfiglio: Siamo forti, siamo italiani, stiamo vincendo e non siamo stanchi!Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, si è goduto dal parterre il grande successo di Federica Brignone nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it
Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino a Milano. Nell'intervist - facebook.com facebook
“La soddisfazione più bella è vedere le nostre atlete e i nostri atleti in nove discipline diverse a medaglia”. Così il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, dopo il record di 22 medaglie per l’Italia a @milanocortina26. bit.ly/4cfKrjJ x.com