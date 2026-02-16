Luciano Buonfiglio si mostra molto soddisfatto dopo aver visto la crescita della cultura sportiva italiana, causata dall’entusiasmo crescente per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante una visita a Casa Italia, il presidente del CONI ha osservato come gli sport in Italia abbiano riscosso un interesse sempre maggiore tra i giovani, con un aumento delle iscrizioni alle discipline invernali.

Non può che essere raggiante Luciano Buonfiglio. Il Presidente del CONI nella giornata odierna ha commentato a Casa Italia i risultati incredibili che sta ottenendo la squadra azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando mancano ancora praticamente sei giorni pieni alla fine dei Giochi, l’Italia è già arrivata alla cifra monstre di ventidue medaglie, di cui otto del metallo più pregiato, quattro d’argento e dieci di bronzo. Un bottino che vale, come sappiamo, il secondo posto provvisorio nel medagliere, senza contare anche i tanti piazzamenti nelle prime dieci posizioni. Non a caso il numero uno del Comitato Olimpico Italiano si è concentrato proprio su questo ultimo argomento: “ Ci stiamo avviando a questa ultima settimana e ce la mettiamo ancora tutta – ha detto Buonfiglio nelle parole raccolte da ANSA – Sono arrivato adesso da Assago e Arianna Fontana è arrivata quarta ma non dobbiamo essere delusi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: “La cultura sportiva italiana sta prendendo piede”

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.

L'articolo esplora le aspettative e le prospettive legate ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, con particolare attenzione all'eredità che lasceranno in termini di infrastrutture e promozione della cultura sportiva.

