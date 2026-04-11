Svolta nell' omicidio mafioso di Cristiano Molè a Roma 4 uomini arrestati

A Roma, quattro persone sono state arrestate in relazione all'omicidio di Cristiano Molè, avvenuto nell'area di Corviale. L'indagine ha portato all'identificazione dei sospettati, legati a una faida per il controllo dello spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno eseguito le misure cautelari dopo aver raccolto elementi che collegano gli arrestati al delitto. La polizia prosegue le indagini per chiarire ulteriori dettagli dell'episodio.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti mandanti e concorrenti nell’omicidio di Cristiano Molè. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta nelle prime ore di oggi a Roma, nel quartiere Corviale, e sarebbe riconducibile a una faida per il controllo della piazza di spaccio. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dal Nucleo Investigativo di Roma e dalla Squadra Mobile della Questura, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica capitolina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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