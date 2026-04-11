Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé | 4 arresti tra mandanti e complici
Nella prima mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento a Roma che ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte nell’omicidio di Cristiano Molé. L’operazione ha visto l’intervento congiunto di Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Polizia di Stato. Sono stati identificati e fermati sia presunti mandanti sia complici del delitto, in un’indagine ancora in corso.
(Adnkronos) – Blitz all’alba a Roma: i Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Polizia di Stato hanno arrestato quattro persone, accusate di essere mandanti e complici dell’omicidio di Cristiano Molé, ucciso a colpi di pistola nel quartiere Corviale il 15 gennaio 2024 in un agguato con modalità mafiose, nel quale era rimasto ferito anche un. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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