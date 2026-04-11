Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé | 4 arresti tra mandanti e complici

Nella prima mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento a Roma che ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte nell’omicidio di Cristiano Molé. L’operazione ha visto l’intervento congiunto di Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Polizia di Stato. Sono stati identificati e fermati sia presunti mandanti sia complici del delitto, in un’indagine ancora in corso.