Federica Torzullo i Ris tornano nella villa di Anguillara Nuovi rilievi anche nell'auto dell'ex marito

Il 28 gennaio, i Ris effettueranno nuove ispezioni nella villa di Anguillara e nell'auto di Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare l’arma del delitto, proseguendo le verifiche già avviate. Questi accertamenti rappresentano un ulteriore passo nelle indagini sulla vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulla ricerca di elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, nuovi rilievi del Ris nella cava del maritoSono stati condotti nuovi rilievi dei carabinieri nella cava di proprietà di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo.

Federica Torzullo, i rilievi del Ris nel giardino della villetta dove viveva con il maritoFederica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è al centro delle indagini condotte dagli investigatori.

Federica Torzullo, i Ris tornano nella villa di Anguillara. Nuovi rilievi anche nell’auto dell’ex maritoIl 28 gennaio nuove ispezioni dei Ris nella villa di Anguillara e nell’auto di Carlomagno. Si cerca ancora l’arma del delitto. fanpage.it

Federica Torzullo, tracce di sangue ripulite nel salotto di casa prima dell'arrivo dei carabinieri. Indagini sul pc (sparito) di leiNel soggiorno della villetta di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia, dalla quale Federica Torzullo è stata vista entrare l’8 gennaio e mai più uscire, sono state ... ilmattino.it

Quarto Grado. . L’ultimo faccia a faccia tra Federica Torzullo e il marito è stato fatale. Forse l'uomo ha covato troppo a lungo rabbia e gelosia come dimostra un messaggio audio di settembre che vi facciamo sentire in esclusiva a #Quartogrado - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com