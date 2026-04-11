Nel pomeriggio dell’8 aprile, i carabinieri di Navacchio hanno arrestato una donna di 35 anni a Cascina. L’arresto è avvenuto in seguito a un tentativo di truffa aggravata che coinvolgeva un falso carabiniere. Durante l’intervento, la donna ha causato anche delle lesioni personali a una persona coinvolta nella vicenda. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto e la presa in custodia della donna.

CASCINA – Nel pomeriggio dello scorso 8 aprile, i carabinieri della stazione di Navacchio hanno arrestato una donna di 35 anni, per tentata truffa aggravata e lesioni personali. L’azione delittuosa e? iniziata nella mattinata, quando la vittima, un uomo di 89 anni residente a Cascina, e? stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Con il pretesto di dover effettuare urgenti verifiche tecniche sulla purezza e sulla provenienza dell’oro custodito in casa, il truffatore ha convinto l’anziano a raccogliere tutti i propri preziosi per consegnarli a una collaboratrice che si sarebbe presentata di li? a poco presso l’abitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sventata a Cascina la truffa del falso carabiniere

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FROSINONE: TENTATA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE

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