n intervento rapido e coordinato ha permesso di bloccare un bonifico fraudolento e recuperare 33mila euro sottratti con la cosiddetta "truffa del finto Carabiniere". Protagonisti dell'operazione i militari della Compagnia di Arezzo, che hanno agito con tempestività dopo la denuncia presentata da un pensionato residente in provincia. L'uomo era stato contattato telefonicamente da un interlocutore che si era qualificato falsamente come appartenente all'Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di un presunto allarme per un'operazione bancaria sospetta, il truffatore aveva convinto la vittima a effettuare con urgenza un bonifico di 39. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, sventata la truffa del finto Carabiniere: recuperati 33mila euro

