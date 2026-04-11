Supermercati presi d’assalto in alcune città italiane | Due giorni senz’acqua

In diverse città italiane alcuni supermercati hanno registrato lunghe code e affollamenti improvvisi, con clienti che si sono affrettati a fare scorte di acqua. Le voci si sono diffuse rapidamente attraverso il passaparola e le chat, portando a scene di confusione tra gli scaffali, dove i carrelli venivano spinti con forza e le confezioni di acqua venivano prese in fretta. Alcuni clienti si sono scambiati sguardi preoccupati, temendo una possibile interruzione di approvvigionamento.

Prima il passaparola, poi le chat che impazziscono, infine quel gesto che sembra esagerato. finché non lo vedi con i tuoi occhi: carrelli che sbattono, confezioni d’acqua che spariscono dagli scaffali, sguardi che si incrociano come a dirsi “e se davvero restiamo a secco?”. E all’improvviso, anche riempire un bicchiere diventa un pensiero fisso. Nelle ultime ore, in diverse zone d’Abruzzo, l’atmosfera nei supermercati è cambiata di colpo. Non la classica spesa del weekend: qui si corre dritti al reparto bevande, si fanno scorte e si controlla quanta acqua resta, come se fosse oro. E in tanti raccontano la stessa scena: scaffali alleggeriti e una tensione che cresce man mano che passa il tempo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Prenestino senz’acqua, caos e disagi: code alle autobotti, supermercati presi d’assalto: “Taniche finite”

Valmontone, due giorni al freddo e senz'acqua all’Istituto Gramsci. Esplode la protesta delle famiglieDue giornate consecutive segnate da gravi criticità strutturali e organizzative hanno acceso un aspro confronto tra i genitori e la dirigenza...