Il film ispirato a Super Mario Galaxy ha incassato 48 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione. Venerdì ha registrato numeri di tutto rispetto e si prevede un fine settimana di grande affluenza al cinema. La pellicola continua a raccogliere consensi tra il pubblico, confermando l’interesse per la produzione basata sul celebre videogioco. I numeri odierni suggeriscono un weekend di apertura molto positivo.

Super Mario Galaxy ha fatto faville al botteghino venerdì ed è sulla buona strada per un weekend di apertura esplosivo. Il film sul videogioco più famoso per grandi e piccoli, ha incassato 48 milioni al box office mondiale. Incassi da record per Super Mario Galaxy, nonostante la concorrenza. Venerdì, Super Mario Galaxy ha incassato 48,3 milioni di dollari. Questo in 4.252 sale nordamericane, e si prevede che raggiungerà i 129,4 milioni di dollari negli Stati Uniti entro domenica. Questa cifra, unitamente agli incassi esteri, supererà facilmente il record di Project Hail Mary come miglior debutto del 2026 (80,5 milioni di dollari in Nord America e 140 milioni di dollari in tutto il mondo). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Super Mario Galaxy’ incassa 48 milioni di dollari al box office

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