Su Rai1 torna l’edizione 2026 di ‘Summer Hits’, l’evento musicale che vede protagonisti alcuni dei principali artisti italiani. La trasmissione sarà trasmessa durante il periodo estivo, con una scaletta ricca di canzoni e spettacoli dal vivo. La conferma dell’appuntamento è arrivata attraverso il palinsesto estivo dell’emittente pubblica, senza ancora indicazioni precise sulla data di messa in onda o sui dettagli del cast.

Torna con una nuova edizione, e tante canzoni, il ‘ Summer Hits 2026 ‘. L’evento musicale, con i grandi nomi della musica italiana, è stato confermato nel palinsesto estivo dell’emittente pubblica. Scopriamo insieme alcune anticipazioni e quando andrà in onda in tv. Summer Hits 2026: quando in tv. Non solo i Mondiali di calcio 2026, nel palinsesto estivo della Rai ci sarà anche tanta musica e intrattenimento. Dopo il successo dello scorso anno, con alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu, è stato infatti confermato il ‘ Summer Hits 2026 ‘. Ma cosa sappiamo e quando andrà in onda in tv? L’evento musicale, che premia i migliori artisti del panorama italiano, sarà trasmesso in prima serata su Rai1, Rai Radio 2 e sarà possibile rivederlo in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Summer Hits 2026’ su Rai1: quando in tv e anticipazioni

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