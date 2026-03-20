Amici 2026 al via il serale su Canale 5 | quando in tv giudici ospiti e anticipazioni

Il serale di Amici 2026 inizia sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con gli studi Titanus Elios di Roma pronti ad accogliere la trasmissione. La gara coinvolge i concorrenti di questa edizione, mentre giudici e ospiti sono stati annunciati per seguire le varie puntate. Le anticipazioni indicano che il programma si svolgerà con diverse sfide e momenti di spettacolo.

Tutto pronto negli studi Titanus Elios di Roma, per il serale di Amici 2026 al via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Il talent show piu? longevo della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi, quest’anno festeggia la sua 25a edizione e continua ogni anno a sfornare i talenti della nuova scena musicale italiana e non solo. Vediamo ora chi sono i finalisti in gara tra cantante e ballerini, come sono composte le squadre e i giudici del serale. Amici 2026 al via il serale su Canale 5: quando in tv, giudici e anticipazioni. Si scaldano i motori per la fase del serale di Amici 2026. I nuovi talenti del ballo e del canto si sfideranno a suon di coreografie e brani cantati dal vivo sotto gli occhi del pubblico ma anche di una attenta giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Gigi d’Alessio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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