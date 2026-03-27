Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicata

Le spoglie di San Bartolo Longo sono state trasferite nella cappella dedicata a lui, che ha recentemente subito alcuni lavori di ristrutturazione. La riapertura della cappella è avvenuta dopo il completamento degli interventi di restauro e manutenzione. La riaccoglienza delle spoglie è stata organizzata in concomitanza con la conclusione dei lavori di rinnovamento dello spazio.

Le spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento. Nel corso della celebrazione l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha anche benedetto il nuovo altare della cappella. "Perché San Bartolo riposerà qui, accanto all’altare dove si celebra l’Eucaristia, l’altare, segno di Cristo, che stiamo per benedire? - ha rimarcato, nella sua omelia, l'Arcivescovo - Perché ogni giorno San Bartolo continuerà a insegnarci che la Santa Messa non è solo una sosta di preghiera, ma il luogo in cui la Parola di Dio e il Pane di vita eterna risplendono in tutta la loro luminosità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicata Articoli correlati Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della BasilicaLa teca con le spoglie di San Francesco è tornata nella cripta della Basilica inferiore di Assisi dopo un mese di ostensione. Cattedrale San Cataldo, restaurato il dipinto di Molinari nella Cappella del SacramentoTarantini Time QuotidianoPresentato a Taranto un nuovo step del progetto di restauro della Cappella del Santissimo Sacramento della Basilica... Tutto quello che riguarda San Bartolo Longo Temi più discussi: Pompei, su Play2000 la traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo; Pompei, la traslazione delle reliquie di San Bartolo Longo in diretta tv; Epigrafe per Bartolo Longo, il forte legame con il Santo di Pompei; Il Papa a Pompei: storico ritorno il giorno della Supplica. Le spoglie di San Bartolo Longo tornano nella cappella a lui dedicataLe spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento. Nel corso della celebrazione l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso ... napolitoday.it San Bartolo Longo: Play2000, domani in diretta da Pompei la traslazione delle reliquiePlay2000 nel pomeriggio di domani, venerdì 27 marzo, trasmetterà in diretta dal santuario di Pompei la solenne traslazione delle reliquie di san Bartolo Longo dall’altare di San Giuseppe, in basilica, ... agensir.it Le spoglie mortali di San Bartolo Longo sono tornate nella cappella a Lui dedicata, interessata da alcuni lavori di rifacimento. Nel corso della celebrazione l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha anche benedetto il nuovo altare della cappell - facebook.com facebook