In Lombardia si è verificato il secondo caso di suicidio assistito fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, portando il totale dei casi in Italia a quattordici. L’evento si aggiunge a una serie di situazioni in cui il servizio pubblico ha supportato la scelta di una morte volontaria assistita. La notizia conferma la presenza di questo tipo di intervento nel panorama sanitario nazionale, con episodi registrati in diverse regioni del paese.

Si è verificato in Lombardia il secondo caso di aiuto alla morte volontaria fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il quattordicesimo a livello nazionale. Dopo ‘Serena’, cittadina lombarda, affetta da sclerosi multipla progressiva, che ha posto fine alle sue sofferenze a gennaio 2025, un’altra persona ha chiesto al Servizio Sanitario e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Intanto, l’Associazione Luca Coscioni si prepara a raccogliere nuovamente le firme in Lombardia, insieme a Lazio, Piemonte e Calabria sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito”, per garantire l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale sul “suicidio assistito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Suicidio assistito, secondo caso in Lombardia: è il 14esimo in Italia

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A due anni dal suo suicidio assistito, una riflessione sul fine vita e su una società che non sa più dare senso alla fragilità. di Nicolò Bellanca x.com