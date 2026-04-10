Suicidio assistito in Bergamasca il secondo caso della Lombardia

In Bergamasca si è verificato il secondo caso in Lombardia di suicidio assistito, secondo quanto riportato. Si tratta del quattordicesimo episodio a livello nazionale in cui il Servizio Sanitario Nazionale ha fornito assistenza per la morte volontaria. L’evento si sarebbe verificato durante l’autunno dell’anno scorso.

La persona lo scorso autunno ha chiesto al Servizio Sanitario e ottenuto l’accesso alla morte volontaria con assistenza medica Il secondo caso in Lombardia di aiuto alla morte volontaria fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il quattordicesimo a livello nazionale, si sarebbe verificato in Bergamasca nell’autunno scorso. A riportarlo è il Corriere della Sera. Dopo “Serena”, cittadina lombarda, affetta da sclerosi multipla progressiva, che ha posto fine alle sue sofferenze a gennaio 2025, un’altra persona residente nella nostra provincia ha chiesto al Servizio Sanitario e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, con il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Suicidio assistito, secondo caso in Lombardia: è il 14esimo in ItaliaSi è verificato in Lombardia il secondo caso di aiuto alla morte volontaria fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, il quattordicesimo a livello...

Suicidio assistito, è morta ‘Libera’, è il primo caso in Italia con dispositivo oculareÈ morta ‘Libera’, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla: la donna è deceduta oggi nella sua casa a seguito della autosomministrazione di un...

Temi più discussi: Milano, suicidio assistito con il Servizio sanitario: secondo caso in Lombardia. Divide la legge sul Fine vita; La dignità del malato, sofferenza e custodia; Bergamo: docente eroe afferra studente che tentava il suicidio dalla finestra.

Un altro caso di suicidio assistito, è il secondo in LombardiaÈ accaduto nella Bergamasca. L’ospedale ha messo a disposizione medico e farmaco. L’episodio riaccende il dibattito politico per una legge regionale ... rainews.it

A Bergamo il secondo suicidio assistito della Lombardia: il farmaco letale iniettato da un medico ospedaliero. Nuova raccolta firme per la legge regionale sul Fine vitaIl secondo paziente risiedeva nella Bergamasca. L'ospedale ha messo a disposizione il farmaco e il medico. Due anni fa l'Associazione Coscioni aveva presentato un progetto di legge sul tema supportato ... milano.corriere.it

Suicidio assistito con il Servizio sanitario: secondo caso in Lombardia. Divide la legge sul Fine vita - facebook.com facebook

A due anni dal suo suicidio assistito, una riflessione sul fine vita e su una società che non sa più dare senso alla fragilità. di Nicolò Bellanca x.com