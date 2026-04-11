Le pagelle di Sudtirol - Modena | Chichizola disfa e fa buona la prima per Pezzolato Massolin di forza

Nel match tra Sudtirol e Modena, il portiere dei padroni di casa ha conseguito una prestazione senza errori, parando il tiro di Santoro e gestendo con sicurezza la difesa in diverse occasioni. Pezzolato ha mostrato prontezza e precisione, mentre Massolin si è distinto per la sua forza fisica. Tra i portieri della squadra ospite, Chichizola ha commesso un errore decisivo, contribuendo a determinare l'esito della partita.