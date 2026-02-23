Modena trionfa a Castellammare | Chichizola para il rigore decisivo

Modena ha vinto a Castellammare di Stabia perché Chichizola ha parato un rigore importante. La squadra ha mantenuto la calma nei momenti decisivi e ha sfruttato al meglio le occasioni offensive. Il match si è deciso negli ultimi minuti, quando il portiere ha respinto il tiro dagli undici metri. La vittoria rappresenta un risultato fondamentale per il campionato del Modena e rafforza la loro posizione in classifica.

Il Modena ha scritto una pagina di storia, espugnando il fortino del Menti di Castellammare di Stabia. Con un rigore parato al minuto 80? da Chichizola, i canarini hanno sfatato un tabù e conquistato tre punti preziosi. La partita, giocata ieri, ha i gialloblù passare in vantaggio con Zanimacchia e Zampano, prima di subire il gol di Mosti nella ripresa. Il portiere argentino è diventato il protagonista assoluto, neutralizzando il rigore tirato da Gabrielloni a dieci minuti dalla fine. Andrea Sottil, allenatore del Modena, continua a dimostrare la sua capacità di sfatare tabù. Con questa vittoria, i canarini salgono a ventidue punti su quarantatré in trasferta, un risultato che li pone al terzo posto nella classifica delle trasferte, dietro solo a Venezia e Frosinone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Modena sfata il tabù di Castellammare. Rigore contro all’80’, ci pensa ChichizolaAndrea Sottil rompe il record di vittorie a Castellammare di Stabia grazie a un rigore conquistato all’80’.

Modena, impresa al Menti: Chichizola salva il rigore e blindataChichizola ha parato un rigore decisivo, permettendo al Modena di vincere 2-1 sul campo del Castellammare di Stabia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Che Modena a Castellamare: anche la Juve Stabia si inchinaModena, 22 febbraio 2026 – Non è più una semplice e casuale coincidenza. Andrea Sottil è l'uomo dei tabù sfatati, storici o attuali che siano. In nemmeno una mezz'oretta di una primo tempo caratterial ... ilrestodelcarlino.it

CAMPIONI DEL MONDO! Il team MoRe @moremodenaracing di @unimore.official trionfa nella Formula Student, portando la tecnologia ibrida "made in Modena" sul gradino più alto del podio globale. Da anni supportiamo e facciamo il tifo per il talento - facebook.com facebook