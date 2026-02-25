Sudan | 28 civili uccisi in attacco delle Rsf nel Darfur settentrionale

Khartun, 25 feb. (AdnkronosDpa) - Almeno 28 persone sono morte e 39 sono rimaste ferite in seguito a un attacco sferrato dalle forze paramilitari Rapid Support Forces (RSF) contro la località di Mustariha, territorio chiave controllato da Musa Hilal, leader di primo piano delle milizie janyauid nello Stato del Darfur settentrionale. Lo ha denunciato sui social network la Rete dei Medici del Sudan, precisando che tutte le vittime sono “civili” e che tra i 39 feriti ci sono dieci donne, anche se le cifre potrebbero aumentare poiché si tratta di un bilancio “preliminare”. L'organizzazione ha condannato “energicamente” l'aggressione ‘generalizzata' delle RSF, accusate di aver “seminato il terrore tra i residenti” in un attacco che ha avuto come “obiettivo le strutture sanitarie”. “Ciò ha provocato una grande ondata di sfollamenti verso i villaggi e gli insediamenti vicini, in condizioni umanitarie già di per sé disperate”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

