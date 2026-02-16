Le milizie ribelli in Sudan hanno lanciato uno sciame di droni sull’ospedale Al-Mazmoum, provocando una strage. La forte esplosione ha distrutto una parte dell’edificio, che ospita pazienti e personale medico. In pochi secondi, il nosocomio, che doveva essere un rifugio, si è trasformato in un obiettivo di guerra. Un’immagine devastante che testimonia la violenza della crisi nel paese.

Uno sciame di droni, poi la forte esplosione che devasta uno dei più importanti ospedali del Sudan. Appena qualche secondo e il nosocomio smette di essere un rifugio davanti alle brutalità dello scontro che vede contrapposti l’esercito regolare e le milizie ribelli, per diventare un bersaglio. Succede nel sud-est del Sudan, nella provincia di Sinnar, dove l’ospedale Al-Mazmoum è stato colpito da un raid attribuito alle milizie paramilitari Rapid Support Forces (Rsf). Almeno tre i morti e sette i feriti registrati a causa del raid. Ma il bilancio, come spesso accade in questi casi, non è definitivo e si teme possa aumentare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Orrore in Sudan, le milizie ribelli lanciano uno sciame di droni sull’ospedale Al-Mazmoum causando una strage

