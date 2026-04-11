Su TikTok i genitori gridano il nome Jessica per fermare i capricci | il motivo è l'effetto sorpresa

Su TikTok si è diffuso un video in cui i genitori chiamano improvvisamente il nome

Un nuovo trend su TikTok come pronunciare improvvisamente il nome "Jessica" sembri calmare i capricci dei bambini. In realtà, il trucco cela un meccanismo psicologico ben definito e alcuni esperti consigliano di non farci troppo affidamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Avete ucciso mio figlio”: Jacques e Jessica Moretti rischiano il linciaggio all’interrogatorio su Crans-MontanaJacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno, sono arrivati questa mattina a Sion per un nuovo...

“Mig*** Maledetta”, il nome del ristorante di Cesenatico è un caso, negata l’insegna, gestori: “Solo goliardia”Una trovata scanzonata e goliardica per chi l'ha pensata, parole altamente offensive, sgradevoli e lesive per la dignità della donna per tanti altri...

Temi più discussi: Un cucchiaio di burro per far dormire i bambini? Il trend virale su TikTok; Ragazzine ossessionate dalla skincare delle influencer su TikTok, la cosmeticoressia nel mirino dell'Antitrust: avviate istruttorie contro Sephora e Lvmh; Minori e social, quel solito teatrino delle buone intenzioni. Cari genitori, il problema siete voi; Sembrano cartoni, ma sono pieni di violenza: Tenete i bambini lontani dalle storie di frutta su TikTok.

Su TikTok i genitori gridano il nome Jessica per fermare i capricci: il motivo è l’effetto sorpresaUn nuovo trend su TikTok come pronunciare improvvisamente il nome Jessica sembri calmare i capricci dei bambini ... fanpage.it

a Meta e TikTokIl 14 maggio nelle aule del Tribunale Civile di Milano, i legali del MOIGE(Movimento Italiano Genitori) e di numerose famiglie si troveranno di fronte ai rappresentanti di Meta e TikTok per chiedere q ... 9colonne.it

La primaria più giovane d’Italia ha aperto nel 2024 la sua pagina TikTok "Minerva Salute" dove si contano oltre 700mila follower - facebook.com facebook

Guidando il tir si filmava per Tiktok e fece strage in autostrada: autista di Cuneo patteggia 5 anni x.com