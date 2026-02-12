Avete ucciso mio figlio | Jacques e Jessica Moretti rischiano il linciaggio all'interrogatorio su Crans-Montana

Jacques e Jessica Moretti sono arrivati questa mattina a Sion per rispondere alle domande degli inquirenti sul loro locale, il discobar coinvolto nella sparatoria di Capodanno. Davanti al commissariato, i familiari delle vittime li hanno contestati con rabbia e accuse. La tensione è salita subito, e qualcuno ha anche minacciato di linciarli se non otterranno risposte. La polizia ha dovuto intervenire per mantenere l’ordine e calmare gli animi. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi delle indagini.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno, sono arrivati questa mattina a Sion per un nuovo interrogatorio: ad accoglierli, però, hanno trovato una protesta organizzata dai familiari delle vittime. Alcuni di loro si sono avventati contro i due indagati.

Jacques Moretti è stato interrogato per quasi dieci ore riguardo all’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

