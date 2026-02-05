La famiglia di Helen Massiell Garay Sanchez, la dottoressa di 32 anni trovata morta nel freezer di un supermercato a Miami, ha deciso di fare causa alla catena di negozi Dollar Tree. Chiedono oltre 50 milioni di dollari di risarcimento. La donna è stata trovata senza vita il 14 dicembre 2025 e ora i familiari vogliono fare chiarezza su quanto accaduto.

La famiglia della dottoressa 32enne Helen Massiell Garay Sanchez, trovata morta all’interno di un freezer di un Dollar Tree a Miami il 14 dicembre 2025, ha intentato causa alla catena di negozi per oltre 50 milioni di dollari di danni. Le autorità avevano affermato, dopo il macabro ritrovamento, che la donna era salita nel freezer la sera prima e che era rimasta lì per tutta la notte. A riportare la notizia è stata NBC 6, la famiglia della vittima sostiene che Dollar Tree è stata negligente nel non aver impedito a Sanchez di accedere al freezer del negozio. La famiglia di Sanchez ha anche affermato che il direttore del negozio è stato “avvertito” della sua scomparsa, non era uscito dal negozio e “non aveva preso misure ragionevoli per localizzare o assistere Sanchez”, Il Dipartimento di Polizia di Miami aveva precedentemente affermato che Sanchez era stata trovata morta all’interno di un freezer del discount di SW 8th Street il 14 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Muore nel congelatore di un supermercato: la famiglia fa causa all’azienda per 50 milioni di dollari di danni

Approfondimenti su Helen Massiell Garay Sanchez

Donald Trump ha presentato una richiesta di 5 miliardi di dollari di risarcimento a J.

Una donna dell’Oregon ha intentato causa contro un ospedale, affermando di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento di fertilità e di aver scoperto la verità dopo 43 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Helen Massiell Garay Sanchez

Argomenti discussi: La storia del naufrago trovato vivo in Africa dopo 14 giorni alla deriva nel Mediterraneo senza cellulare; Droga marcata Chanel e cellulari nascosti nel congelatore: maxi sequestro nel carcere di Secondigliano; Novedades nel caso della donna il cui corpo è stato trovato nel congelatore del negozio Dollar Tree di Miami; Così è stato l'ultimo addio al giovane medico cubano che è partito alla ricerca di un futuro migliore e è morto in Messico.

Donna entra in un supermercato, si infila nel congelatore e si lascia morire: il dramma della dottoressa 32enne Helen SanchezLa chiamata di un dipendente del supermercato Dollar Tree alla polizia, e la segnalazione: c’è il corpo di una donna dentro al congelatore. La notizia della CBS News ha fatto il giro del mondo. Siamo ... ilfattoquotidiano.it

IMPRESSIONANTE FRONTALE NOTTURNO SULLA COSTA: UN CINGHIALE MUORE IN UNO SCONTRO CON UN’AUTO TRA BRIATICO E LA BRACE https://cavalierenews.it/cronaca/33347/impressionante-frontale-notturno-sulla-costa-un-cinghiale-muore-i facebook