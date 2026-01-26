Donna muore per infezioni contratte in ospedale | la famiglia fa causa alla Asl

Una donna di 58 anni di Latina è deceduta a causa di infezioni contratte durante i ricoveri presso l'ospedale Santa Maria Goretti tra luglio e agosto 2021. La famiglia ha deciso di intentare una causa contro la Asl, evidenziando le circostanze del decesso avvenuto dopo tre ricoveri complessivi di 48 giorni. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle infezioni ospedaliere e sulla responsabilità delle strutture sanitarie.

La donna era entrata in ospedale per una polmonite. E' deceduta per le conseguenze dovute a due infezioni ospedaliere, diagnosticate in ritardo

