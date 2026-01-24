Muore in strada per un malore improvviso inutili i soccorsi

Da casertanews.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio 2026, a Castel Volturno, si è verificato un tragico episodio in via Alfieri, dove una persona giovane ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Nonostante l'intervento dei soccorsi, purtroppo, non è stato possibile salvarla. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla rapidità di intervento in situazioni di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Dramma della strada nella serata di venerdì. 23 gennaio 2026, a Castel Volturno. Una persona piuttosto giovane, non meglio identificata, ha perso la vita in seguito a un malore in via Alfieri. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri utenti della strada. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione praticati. La vittima è stata stroncata da un arresto cardiaco improvviso. Sul posto anche i carabinieri.

