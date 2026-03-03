Strappa la collana a una donna e scappa ma viene bloccato da un agente e dai passanti | arrestato

Un uomo di 43 anni ha tentato di rubare una collana a una donna, ma è stato fermato da un agente e da alcuni passanti. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato per furto con strappo, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio. È stato portato in carcere.

