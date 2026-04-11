Strade colabrodo e degrado | Inefficienza dell' ufficio Lavori Pubblici e dell' assessorato competente
Un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle-Alleanza per la Città ha segnalato lo stato di degrado della rete stradale a Santa Maria Capua Vetere, evidenziando buche e soluzioni temporanee che ne compromettono la sicurezza. Secondo quanto riferito, le strade risultano in condizioni di forte deterioramento, creando difficoltà e pericoli per i cittadini. La denuncia si concentra sull’inefficienza dell’Ufficio Lavori Pubblici e dell’assessorato incaricato degli interventi sulle strade.
Strade colabrodo e quindi pericolose per i cittadini. A denunciare lo stato di degrado della rete viaria di Santa Maria Capua Vetere è Gianfranco Corvino, consigliere comunale del gruppo ‘Movimento 5 Stelle-Alleanza per la Città’.Durissimo l'esponente di opposizione: “Strade dissestate, buche.🔗 Leggi su Casertanews.it
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