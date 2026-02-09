Strade colabrodo dopo i lavori dopo le prime diffide l’altolà del sindaco a sette società

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha deciso di intervenire ancora sulla questione delle strade rovinate dopo i lavori di posa della fibra. Dopo le prime diffide, ora ha messo un freno a sette società che si occupano degli interventi, chiedendo di mettere in sicurezza le strade prima che peggiorino ulteriormente. La situazione resta critica, e i cittadini continuano a chiedere interventi più rapidi.

Il primo cittadino di Fondi Maschietto ringrazia le prime tre aziende per i cronoprogrammi ma detta i tempi: “Rifaremo l’asfalto in 67 strade: niente più mini-trincee quando partiranno i lavori” Nuovo intervento del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, sulla questione della sicurezza stradale dopo i lavori di scavo e di posa della fibra. Al momento prosegue infatti su tre strade diverse l’attività di interlocuzione tra il Comune e le società Fibercop, Open Fiber e Acqualatina, diffidate fino al completo ripristino del manto stradale dopo i lavori che hanno letteralmente sconquassato la rete viaria urbana.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Fondi Beniamino Maschietto

Il Comune ha avviato un procedimento di diffida alle aziende concessionarie, concedendo un termine di sette giorni per il ripristino delle strade dissestate a seguito degli scavi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fondi Beniamino Maschietto

Argomenti discussi: AUTOTRASPORTI: PD,IN ABRUZZO PERSE 30% DITTE, COSTI INSOSTENIBILI E STRADE COLABRODO; La pioggia lascia il segno, strade colabrodo a Borgonovo; Imola, strade colabrodo: fioccano segnalazioni; Taranto, Circolo Radini: strade colabrodo, pianificare miglioramenti.

Strade colabrodo a Fondi: stop ai cantieri finché non sarà rifatto l’asfaltoIl Comune diffida le società di servizi e impone il ripristino completo del manto stradale per garantire sicurezza e viabilità ... latinaoggi.eu

Strade colabrodo, viale Gorizia chiuso fino alle 14 per tappare le buche. Disastro sulle provincialiStrage di pneumatici sulla Vigentina e verso Villanova e Gropello sulla strada dei Cairoli: segnalateci le strade peggiori ... laprovinciapavese.gelocal.it

STRADE COLABRODO, dopo aver segnalato via Brigate Partigiane all’Antella con immediato intervento per coprire le voragini create dal maltempo, ci spostiamo a Firenze: via di Pilastri in zona Sant’Ambrogio. Attenzione! facebook