Strade colabrodo dopo i lavori dopo le prime diffide l’altolà del sindaco a sette società
Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha deciso di intervenire ancora sulla questione delle strade rovinate dopo i lavori di posa della fibra. Dopo le prime diffide, ora ha messo un freno a sette società che si occupano degli interventi, chiedendo di mettere in sicurezza le strade prima che peggiorino ulteriormente. La situazione resta critica, e i cittadini continuano a chiedere interventi più rapidi.
Il primo cittadino di Fondi Maschietto ringrazia le prime tre aziende per i cronoprogrammi ma detta i tempi: “Rifaremo l’asfalto in 67 strade: niente più mini-trincee quando partiranno i lavori” Nuovo intervento del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, sulla questione della sicurezza stradale dopo i lavori di scavo e di posa della fibra. Al momento prosegue infatti su tre strade diverse l’attività di interlocuzione tra il Comune e le società Fibercop, Open Fiber e Acqualatina, diffidate fino al completo ripristino del manto stradale dopo i lavori che hanno letteralmente sconquassato la rete viaria urbana.🔗 Leggi su Latinatoday.it
