Storie al bivio oggi sabato 31 gennaio | gli ospiti di Monica Setta

Questa sera alle 15.30 su Rai 2 torna “Storie al bivio”, il programma condotto da Monica Setta. L’attenzione si concentra sui protagonisti di storie di vita che affrontano decisioni importanti, con ospiti che si raccontano senza filtri. La trasmissione cerca di mostrare il percorso di persone comuni alle prese con scelte che cambiano il loro destino.

(Adnkronos) – Storie al bivio, condotto da Monica Setta, torna oggi sabato 31 gennaio alle 15.30 su Rai 2. Si apre con un ampio spazio dedicato alla tragedia di Anguillara Sabazia. In studio, l'avvocato Daniele Bocciolini, la professoressa Maria Rita Parsi, la criminologa Tonia Bardellino e l'ex Miss Italia Nadia Bengala che ha vissuto per anni ad Anguillara e ha condiviso con Federica Torzullo – vittima del femminicidio ad opera del marito Claudio – alcune amiche. Tra gli ospiti, Carolina Marconi, la dolorosa storia di una maternità negata, anche a causa di un tumore al seno. Un dolore condiviso anche da Arianna David, ex Miss Italia 1993, ancora profondamente segnata dalle gravidanze non giunte al termine.

Ho rischiato di morire: Veronica Maya e l’incubo vissuto in vacanza, il gesto estremo del maritoA Storie al bivio, la showgirl Veronica Maya rivela il tragico aborto vissuto in Brasile e il ruolo decisivo del marito Marco Moraci. donnaglamour.it

RAI 2 * STORIE AL BIVIO – 31/01 (15.30) : «IL FEMMINICIDIO DI ANGUILLARA SABAZIA / GRAVIDANZE MANCATE E MATERNITÀ NEGATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Si apre con un ampio spazio dedicato alla tragedia di Anguillara Sabazia – con collegamenti e servizi – ... agenziagiornalisticaopinione.it

«Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». Veronica Maya si è aperta senza filtri nell’intervista a ‘Storie al bivio’ di Monica Setta, in onda domani, ricordando uno dei momenti più difficili della sua vita. Era in viaggio col marito, Marco Moraci, ed era la loro - facebook.com facebook

