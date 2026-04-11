Durante un'intervista trasmessa il 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione di un rappresentante della UIL Scuola RUA, si è parlato del rinnovo contrattuale per il personale della scuola. In particolare, è stato discusso il pagamento degli arretrati relativi agli stipendi di docenti e personale ATA, senza fornire dettagli precisi sui tempi di erogazione.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. Si parla anche di arretrati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA: “per gli arretrati mi aspettavo di più”. NoiPA chiarisce"Per gli arretrati mi aspettavo una cifra più alta": chi di noi non lo ha pensato dopo l'emissione speciale dello scorso 23 gennaio, in occasione del...

Stipendio docenti e ATA, dubbio sugli arretrati? Inutile scrivere alla Ragioneria provincialeIl personale docente e ATA che nell'emissione speciale del 23 gennaio 2026 ha ricevuto gli arretrati relativi alla sottoscrizione definitiva del CCNL...

Rinnovo contratto scuola, aumenti e arretrati per docenti e ATA: ecco tutte le cifre

Temi più discussi: Aumenti stipendio docenti e ATA, nuovo Contratto 2025/27: cifre, arretrati, tempi [LO SPECIALE]; CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tabelle aumenti e arretrati; Contratto scuola, aumenti in busta paga per insegnanti e Ata: le novità; Via libera agli aumenti degli stipendi nella scuola: +143 euro per i docenti.

Stipendio: docenti e ATA riceveranno arretrati? Quando?Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone ... orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA mese di aprile 2026, l’importo è già online su NoiPAImporto stipendio aprile per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto già visibile ... orizzontescuola.it

Dice Ilaria Salis che dorme insieme al suo assistente così può difenderla dai fascisti siamo al ridicolo se non fosse che il loro stipendio è pagato dagli italiani. x.com

CityNow. . "Parliamo di persone che durante le festività pasquali sono rimaste senza stipendio". Scordino (La Strada), in #ConsiglioComunale punta l'attenzione sui mancati pagamenti di due lotti di #AssistentiEducativi. - facebook.com facebook