Stipendio docenti e ATA | per gli arretrati mi aspettavo di più NoiPA chiarisce

Gli insegnanti e il personale ATA avevano sperato in cifre più alte per gli arretrati del pagamento di gennaio. Dopo l’emissione speciale di qualche giorno fa, molti si sono detti delusi, aspettandosi di più. NoiPA ha ora chiarito i dettagli, ma il malcontento resta tra chi lavora nella scuola.

"Per gli arretrati mi aspettavo una cifra più alta": chi di noi non lo ha pensato dopo l'emissione speciale dello scorso 23 gennaio, in occasione del pagamento relativo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2022-24. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Stipendio Docenti

È disponibile online su NoiPA l’importo della retribuzione di gennaio 2026 per docenti e personale ATA, inclusi quelli di ruolo e con contratti a termine.

Dopo il pagamento degli arretrati stipendiali del 23 gennaio, sono emerse alcune anomalie nei cedolini di docenti e personale ATA.

Ultime notizie su Stipendio Docenti

