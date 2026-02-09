Stipendio docenti e ATA dubbio sugli arretrati? Inutile scrivere alla Ragioneria provinciale

Il personale docente e ATA che ha ricevuto gli arretrati il 23 gennaio 2026 continua a chiedersi se le somme siano state calcolate correttamente. Molti hanno scritto alla Ragioneria provinciale, ma finora nessuna risposta chiara. La confusione resta alta tra chi aspetta ancora chiarimenti sui soldi arrivati.

Il personale docente e ATA che nell'emissione speciale del 23 gennaio 2026 ha ricevuto gli arretrati relativi alla sottoscrizione definitiva del CCNL 202224 manifestano ancora dubbi sulla correttezza delle somme erogate. Ma la gestione del cedolino è attività centralizzata del sistema NoiPA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gli insegnanti e il personale ATA avevano sperato in cifre più alte per gli arretrati del pagamento di gennaio.

È disponibile online da oggi l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e personale ATA, sia a tempo indeterminato che determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026.

