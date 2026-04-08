Dopo aver concluso con successo cinque concerti a Milano, tutti sold out, l’artista annuncia l’uscita del suo nuovo singolo intitolato

Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show “iezz we can!!!” che hanno aperto il 2026, il viaggio musicale di Paola Iezzi prosegue con il nuovo singolo ‘Stessa Direzione’ (Columbia RecordsSony Music Italy), in radio e in digitale da venerdì 10 aprile. Firmato da Paola insieme a Riccardo Zanotti e Raige, con la produzione di Paga (Marco Paganelli) e impreziosito dal sassofono di Michele Monestiroli, con “Stessa Direzione” prende forma un racconto intimo sul legame tra memoria, distanza e identità. Il testo attraversa una nostalgia luminosa: è la storia di due persone che, pur avendo intrapreso strade diverse, continuano a percepire una connessione invisibile, come se i loro percorsi fossero ancora orientati verso lo stesso orizzonte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paola Iezzi, in arrivo il singolo ‘Stessa Direzione’

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