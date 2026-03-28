La FIFA ha annunciato il ritorno nel mercato videoludico con un nuovo titolo per dispositivi mobili chiamato Heroes. Il gioco, annunciato in ottobre, non ha ricevuto molta attenzione al momento della presentazione ed è ora pronto per essere lanciato ufficialmente sul mercato. La pubblicazione segna un nuovo capitolo per la serie, rivolto anche a un pubblico più giovane.

La nuova vita dei FIFA nel mercato videoludico comincia da Heroes, nuovo titolo mobile annunciato in ottobre ma passato in sordina e adesso pronto al debutto. Scopriamo di che tipologia di videogame si tratta e del perché potrebbe rappresentate un passo falso per il nuovo corso dei giochi calcistici su licenza del massimo organismo internazionale del calcio. Abbiamo parlato solo pochi giorni fa del ritorno del brand FIFA nel mondo dei videogame e delle paure collegate alla tipologia di gioco che potrebbe essere. Gli amanti delle simulazioni calcistiche desiderano da tempo un’evoluzione in grado di far tornare il desiderio di esperire qualcosa di diverso e migliore di quanto provato finora. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - FIFA torna con un’inaspettato nuovo capitolo mobile che strizza l’occhio ai più piccoli

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