Roma si prepara a ricordare il Giorno della Memoria, ma le parole di Meloni suscitano qualche polemica. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che questa giornata, più che raccontare la storia, si trasforma spesso in un’arena per battaglie politiche attuali. Le sue parole sono state commentate da diversi, che vedono in questa presa di posizione un tentativo di avvicinare i moderati e di stemperare le tensioni. La discussione si accende mentre si avvicina il 27 gennaio, giorno simbolico per la memoria dell’Olocausto.

Roma, 28 gennaio 2026 – “ Il Giorno della Memoria appartiene più all’uso pubblico della storia che alla storia reale: è una grande arena in cui si combatte in nome del passato, ma con obiettivi tutti nel presente. Come sta facendo anche Meloni con le sue dichiarazioni sulla Shoah”. Per lo storico Giovanni De Luna la condanna della premier sul ruolo del regime fascista nell’Olocausto non rappresenta una svolta. “La presidente del Consiglio si muove con molto senso di opportunismo, guardando allo scacchiere internazionale e a Israele. Questa sua mossa mi pare più una tattica per incassare consenso elettorale e il plauso di Israele”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'analisi dello storico. "Meloni con le sue parole strizza l'occhio ai moderati"

