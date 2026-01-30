teatro dei piccoli storie di coraggio e determinazione negli spettacoli concerto in scena

Due spettacoli-concerto invadono il Teatro dei Piccoli, portando in scena storie di coraggio e determinazione pensate per tutta la famiglia. Questa settimana, sul palco, “Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo” di Ruotalibera Teatro e “I brutti anatroccoli” di Stilema. Entrambi gli spettacoli mettono in luce personaggi che affrontano le sfide con tenacia, coinvolgendo grandi e bambini in un mix di musica e narrazione. La sala si riempie di applausi e sorrisi mentre le storie si snodano tra musica,

Sul palco del Teatro dei Piccoli due spettacoli-concerto per tutta la famiglia: “Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo” di Ruotalibera Teatro e “I brutti anatroccoli” di Stilema. Sabato 31 gennaio va in scena “Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo” di Ruotalibera Teatro (Roma), mentre domenica 1 febbraio è la volta de “I brutti anatroccoli” di Stilema (Torino), due storiche compagnie teatrali da quarant’anni impegnate nella ricerca e nella sperimentazione del teatro per le nuove generazioni. Gli appuntamenti fanno parte della stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le NuvoleCasa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nel fine settimana, il Teatro dei Piccoli di Napoli propone due spettacoli-concerto alle ore 11, pensati per le famiglie.

