Stefano Nazzi ha ripreso il palco con un nuovo caso inedito, dopo aver concluso le prove, perché il suo spettacolo “Indagini Live 2026” partirà il 19 febbraio. La tournée toccherà 27 città italiane e, per la prima volta, anche Londra, con una tappa nel Regno Unito. Finora, sette delle date sono state già sold out, dimostrando l’attenzione del pubblico.

Il ritorno a teatro. Le prove si sono concluse e il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 19 febbraio i fan di Stefano Nazzi scopriranno finalmente quale sarà il caso protagonista di INDAGINI LIVE 2026, la nuova stagione teatrale che toccherà 27 città nei principali teatri italiani – con già 7 date sold out – e, per la prima volta, anche l’estero, con una tappa a Londra. Dopo il grande successo delle tournée 2024 (dedicata al caso del Circeo) e 2025 (incentrata sul Mostro di Firenze), che hanno superato complessivamente le 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, INDAGINI LIVE torna con una storia inedita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefano Nazzi torna a teatro con un nuovo caso inedito. Annunciate 27 date, già 7 sold out

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.