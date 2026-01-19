Bianca Atzei il compleanno del figlio senza Stefano Corti | le sue parole

Bianca Atzei ha celebrato il terzo compleanno del figlio Noah, senza la presenza di Stefano Corti, confermando così la separazione tra i due. In questa occasione, l’artista ha condiviso alcune parole sul momento, sottolineando l’importanza della famiglia e del rispetto reciproco. La scelta di festeggiare senza Stefano evidenzia il percorso di crescita e le nuove dinamiche familiari.

Bianca Atzei festeggia i 3 anni del figlio Noah senza Stefano Corti, confermando la separazione dall’inviato de Le Iene. Si tratta del primo compleanno del piccolo da separati, un momento delicato che Bianca ha deciso di vivere regalando al figlio una festa speciale. Bianca Atzei, il compleanno di Noah senza Stefano Corti. Su Instagram, Bianca Atzei ha pubblicato alcune foto che raccontano la festa di compleanno di Noah che ha compiuto 3 anni. Negli scatti mamma e figlio sorridono insieme fra palloncini a forma di animali e tanti regali. “I 3 anni più importanti della mia vita – ha scritto Bianca -. 🔗 Leggi su Dilei.it

Bianca Atzei e quel 2025 senza Stefano Corti

Nel 2025, Bianca Atzei ha vissuto un momento di assenza significativa, simbolo di un legame ormai distante. Le immagini che hanno accompagnato quell’anno raccontano una storia di perdita e riflessione. Con il passare ai primi mesi del 2026, Bianca si presenta con un gesto silenzioso, ma carico di significato, aprendo un nuovo capitolo nella propria vita.

