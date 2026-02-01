La cantante Bianca Atzei torna a parlare dei suoi ex, svelando alcuni dettagli sui loro rapporti passati. Tra i nomi che compaiono ci sono Max Biaggi, il famoso pilota di MotoGP, e Stefano Corti, padre del suo figlio Noah. In un’intervista, Bianca rivela come sono andate le cose con alcuni di loro, senza troppi giri di parole. La storia con Biaggi, iniziata nel 2015, non è stata semplice fin dall’inizio, mentre con Corti il legame è più recente e legato alla famiglia.

Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione di MotoGP. Corre l’anno 2015 e sulle prime Bianca non cede subito alle lusinghe del noto sportivo. “Sono innamorata, Max mi ha ridato sicurezza dopo una storia tormentata” – aveva dichiarato la cantante in una vecchia intervista. Poi, il drammatico incidente. Biaggi è stato coinvolto in una terribile caduta durante alcune prove in pista, ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva ed è rimasto ricoverato per settimane. La Atzei è sempre stata al suo fianco, e il loro amore sembrava poterne uscito ancora più forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)

Approfondimenti su Bianca Atzei

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bianca Atzei

Argomenti discussi: Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: l’amore nato da una scommessa e il ‘doppio’ matrimonio in Brasile; Gerry Scotti, la ex moglie e la compagna: chi sono le donne del conduttore Mediaset; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Ex Ubisoft contro chi dice che lo studio sarebbe in difficoltà per le politiche DEI, i problemi sono altri.

Chi sono gli ex di Bianca Atzei, dal primo importante Max Biaggi all’ultimo Stefano Corti (padre del figlio Noah)Il primo amore noto di Bianca Atzei è con il pilota Max Biaggi, ex campione ... msn.com

Chi sono gli mariti ex di Brigitte Nielsen/ Da Stallone a Mattia Dessì: Uomo più giovane? Per me…Chi sono gli ex di Brigitte Nielsen? La modella e attrice danese ha avuto cinque figli: Tutti quelli che mi criticavano oggi sono... ... ilsussidiario.net

Domenica alle 15:30 ospiti a Verissimo i Modà con Bianca Atzei - facebook.com facebook

I Modà insieme a Bianca Atzei aprono questa puntata di #Amici25 con la loro bellissima "Ti amo ma non posso dirlo"! x.com