Mi indichi un tabacchi aperto? | 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intime

Un uomo di 42 anni è stato chiamato a processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni. L’episodio, avvenuto a maggio 2023 alla stazione di Fabriano, vede il coinvolgimento di una minore che, sotto pretesto di chiedere indicazioni su un tabacchi, è stata vittima di comportamenti inappropriati. La vicenda evidenzia la gravità di comportamenti criminali e l’importanza di tutelare i minori.

Un uomo di 42 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne, avvicinata nel maggio 2023 alla stazione di Fabriano con la scusa di ricevere informazioni su un tabacchino dove acquistare le sigarette.

